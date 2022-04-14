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Брендан Роджерс прокомментировал выход «Лестера» в полуфинал Лиги конференций

Брендан Роджерс прокомментировал выход «Лестера» в полуфинал Лиги конференций
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над ПСВ (2:1) и выход команды в полуфинал Лиги конференций.

«Я горд своими парнями, они показали отличную игру. За нас играют крепкие и молодые парни, которые хотят побеждать. Мы выиграли у клуба с большой историей», — цитирует Роджерса Tuttomercatoweb.

Счёт был открыт в первом тайме. На 27-й минуте отличился нападающий хозяев Эран Захави. На 77-й минуте ответный мяч забил полузащитник «лис» Джеймс Мэддисон. На 88-й минуте забил защитник «Лестера» Рикарду.

Напомним, в первом матче 1/4 финала ЛК «Лестер» и ПСВ сыграли вничью – 0:0. Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Таким образом, «Лестер» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Ромой».

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