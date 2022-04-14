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«Лестер» победил ПСВ, проигрывая до 77-й минуты, и вышел в полуфинал Лиги конференций

«Лестер» победил ПСВ, проигрывая до 77-й минуты, и вышел в полуфинал Лиги конференций
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Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги конференций ПСВ принимал «Лестер Сити». Гости одержали победу — 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 27-й минуте отличился нападающий хозяев Эран Захави. На 77-й минуте ответный мяч забил полузащитник «лис» Джеймс Мэддисон. На 88-й минуте забил защитник «Лестера» Рикарду.

Обслуживала встречу французская бригада арбитров, которую возглавлял Бенуа Бастьен. Ему помогали ассистенты Орельен Бертомье и Хишам Закрани.

Напомним, в первом матче 1/4 финала ЛК «Лестер» и ПСВ сыграли вничью – 0:0. Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Таким образом, «Лестер» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Будё-Глимт» — «Рома».

Лига конференций. 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2022, четверг. 19:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 2
Лестер Сити
Лестер, Англия
1:0 Захави – 27'   1:1 Мэддисон – 77'   1:2 Рикарду – 88'
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