«Ювентус» и клуб из Катара намерены летом подписать одного из лидеров «Реала»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич летом может покинуть команду. В услугах хорвата заинтересован туринский «Ювентус» и неизвестная команда из Катара.

Как сообщает журналист Серхио Сантос, у хорвата есть два предложения – от «Ювентуса» и команды из Катара. Оба клуба предлагают ему соглашения на два года.



Срок договора 36-летнего хавбека с «Мадридом» истекает этим летом, однако в скором времени стороны начнут переговоры о продолжении сотрудничества.



В текущем сезоне 37-летний полузащитник забил три гола и отдал девять результативных передач в 37 матчах за клуб во всех турнирах. В составе мадридского «Реала» Модрич стал четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также двукратным чемпионом Испании.

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