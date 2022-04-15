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Роналдо стал владельцем второго профессионального клуба

Роналдо стал владельцем второго профессионального клуба
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Бывший форвард сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо выкупил 90 процентов акций бразильского «Крузейро» и стал владельцем команды, сообщает сайт клуба.

Роналдо приобрёл акции клуба, в котором начинал карьеру, в декабре. Сделка обошлась бывшему футболисту в сумму около 70 миллионов долларов.

«Крузейро» стал вторым клубом, принадлежащим Роналдо. Также он владеет испанским «Вальядолидом».

В 1993 году Роналдо перешёл в свой первый профессиональный футбольный клуб — «Крузейро», сумма трансфера составила 50 000 долларов США. В этом клубе с июля 1993 по август 1994 года он забил 57 голов (из них 44 — в официальных матчах), став лучшим бомбардиром клуба, что привлекло к нему серьёзное внимание среди европейских клубов. После такого старта Роналдо в 1994-м перешёл в голландский ПСВ, где и началась его европейская карьера.

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