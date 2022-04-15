Аргентинский футболист, сбивший на машине экс-жену, не явился на тренировку «Боки Хуниорс»

Полузащитник «Боки Хуниорс» Эдуардо Сальвио, сбивший на автомобиле свою бывшую жену, не явился на тренировку аргентинской команды, информирует Ole.

Согласно сведениям источника, представители «Боки Хуниорс» связались с Сальвио, предложив ему не приезжать на утреннюю тренировку и решить свои личные вопросы, не вмешивая в эту историю клуб. Эдуардо послушался и не явился на тренировку «Боки». Ожидается, что в ближайшие часы футболист прибудет в отдел полиции для дачи показаний.

Напомним, Инцидент произошёл в ночь на 14 апреля по местному аргентинскому времени. Экс-супруга Сальвио застала футболиста в машине с другой женщиной. Она стучалась в окно, чтобы поговорить с бывшим мужем, но тот не пошёл на диалог. Девушка встала около машины, чтобы Эдуардо не мог уехать, однако футболист всё же предпринял попытку скрыться от бывшей спутницы, в результате чего зацепил её кузовом автомобиля.

Девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас она не может сгибать правую ногу из-за повреждения сустава. Эдуардо Сальвио находится в розыске, полиция ещё не выяснила его местонахождение.

Ранее Сальвио выступал за «Бенфику». Он находился в лиссабонском клубе с 2010 года: сначала в аренде, а потом полноценно перейдя из мадридского «Атлетико» за € 11 млн. В составе «орлов» он принял участие в 266 матчах и забил 62 мяча.

Аргентинский футболист сбил на машине бывшую жену

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