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Аргентинский футболист, сбивший на машине экс-жену, не явился на тренировку «Боки Хуниорс»

Аргентинский футболист, сбивший на машине экс-жену, не явился на тренировку «Боки Хуниорс»
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Полузащитник «Боки Хуниорс» Эдуардо Сальвио, сбивший на автомобиле свою бывшую жену, не явился на тренировку аргентинской команды, информирует Ole.

Согласно сведениям источника, представители «Боки Хуниорс» связались с Сальвио, предложив ему не приезжать на утреннюю тренировку и решить свои личные вопросы, не вмешивая в эту историю клуб. Эдуардо послушался и не явился на тренировку «Боки». Ожидается, что в ближайшие часы футболист прибудет в отдел полиции для дачи показаний.

Напомним, Инцидент произошёл в ночь на 14 апреля по местному аргентинскому времени. Экс-супруга Сальвио застала футболиста в машине с другой женщиной. Она стучалась в окно, чтобы поговорить с бывшим мужем, но тот не пошёл на диалог. Девушка встала около машины, чтобы Эдуардо не мог уехать, однако футболист всё же предпринял попытку скрыться от бывшей спутницы, в результате чего зацепил её кузовом автомобиля.

Девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас она не может сгибать правую ногу из-за повреждения сустава. Эдуардо Сальвио находится в розыске, полиция ещё не выяснила его местонахождение.

Ранее Сальвио выступал за «Бенфику». Он находился в лиссабонском клубе с 2010 года: сначала в аренде, а потом полноценно перейдя из мадридского «Атлетико» за € 11 млн. В составе «орлов» он принял участие в 266 матчах и забил 62 мяча.

Аргентинский футболист сбил на машине бывшую жену

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