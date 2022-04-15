Французский нападающий «Локомотива» Изидор высказался о возможном отъезде из России

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос по поводу возможного отъезда из России.



«Были ли мысли покинуть страну? Никогда не думал уехать из «Локомотива». Эту тему даже не обсуждал с агентом и летом не планирую никуда уходить», — сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, за московский «Локомотив» Вильсон Изидор уже успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В январе он пополнил состав московского клуба, перейдя из французского «Монако».

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