Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французский нападающий «Локомотива» Изидор высказался о возможном отъезде из России

Французский нападающий «Локомотива» Изидор высказался о возможном отъезде из России
Комментарии

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос по поводу возможного отъезда из России.

«Были ли мысли покинуть страну? Никогда не думал уехать из «Локомотива». Эту тему даже не обсуждал с агентом и летом не планирую никуда уходить», — сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Пересматриваю свои голы до 50 раз». Интервью с новичком «Локо», забивающим в каждом матче «Пересматриваю свои голы до 50 раз». Интервью с новичком «Локо», забивающим в каждом матче

Напомним, за московский «Локомотив» Вильсон Изидор уже успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В январе он пополнил состав московского клуба, перейдя из французского «Монако».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022