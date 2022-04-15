Мостовой: о Тедеско в «Спартаке» лучше не вспоминать. Пускай работает у себя в «Лейпциге»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о выходе «Лейпцига» в полуфинал Лиги Европы под руководством Доменико Тедеско.



«Шансы «РБ Лейпцига» пройти «Аталанту» были 50 на 50. Видимо, у «Лейпцига» хорошее состояние, плюс удача на стороне команды Тедеско. После первой игры думал, что «Аталанта» поборется и будет иметь хорошие шансы.



Была в «Спартаке» ситуация лучше, если бы остался немец? Давайте лучше не вспоминать Тедеско. В «Спартаке» было много тренеров, и многие уходили. Эмери тоже был в «Спартаке». Да, когда вспоминаем Тедеско, мы идём по свежим следам, но обращаться и вспоминать каждого смысла нет.



Тедеско сейчас тоже отличился, когда первым сказал, что «Спартак» правильно исключили из Лиги Европы. Говорил, что это здорово… Ну конечно здорово! Играть-то не надо. Пускай Тедеско у себя в «Лейпциге» работает, а вспоминать его не хочется совсем», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.