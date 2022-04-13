Мостовой: Эмери — это фантастика. В «Спартаке» ему не дали работать и подставили

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о выходе «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов под руководством Унаи Эмери.

«Эмери — фантастика. Прошёл «Ювентус», сейчас — «Баварию»! Выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне. Вот с кого нужно брать пример. В «Спартаке» у него не получилось, потому что ему не дали работать. Люди его привезли, а потом подставили. Но всё быстро забывается. «Вильярреал» — это пример для подражания», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» обыграл «Баварию». В первом матче испанцы одержали победу со счётом 1:0. Ответная игра завершилась со счётом 1:1.

Напомним, Эмери возглавлял «Спартак» с июля по ноябрь 2012 года.