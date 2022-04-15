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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский сравнил академию клуба с «РБ Лейпцигом»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский сравнил академию клуба с «РБ Лейпцигом»
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о развитии академии клуба и сравнил её с немецким «РБ Лейпцигом».

«Воспитать футболиста, который сразу усилит основной состав, — мечта любого клуба. В «Лейпциге», в котором мне довелось работать, требовалось очень много усилий точечного и сильного скаутинга во всех возрастах, чтобы привлечь таких ребят. Уже в категории 15-летних ведущие клубы собирают таланты со всей Европы. При этом «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Хоффенхайм» отдают очень многое в конкурентной борьбе за эти кадры.

У «Ариса» долгая история, и есть свои достижения. С недавних пор клуб начал движение на новый профессиональный уровень. Выстроить инфраструктуру важно, но не менее важно произвести впечатление на самых юных местных болельщиков. Мы должны завоевать их внимание хорошими результатами и интересной игрой в исполнении первой команды. Чтобы они мечтали надеть футболку «Ариса»!

Академия будет меняться в ближайшем будущем. Я сторонник единой игровой концепции для всего клуба. Да, до 12-14 лет мы должны заботиться о всестороннем развитии воспитанников, в хорошем смысле использовать их тягу и жажду к игре. Но примерно в 15-летнем возрасте профессиональный футбол для них уже совсем рядом, и установки меняются. В этом возрасте футболисты уже должны соответствовать тем же идеям и принципам, что и первая команда. Это, по моему представлению, коллективный вертикальный динамичный футбол, активность во всех фазах атаки. И оборона для наших ребят должна быть не ожиданием, а прессингом с целью немедленно начать новую атаку», — цитирует Шпилевского пресс-служба «Ариса».

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