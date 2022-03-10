«Тедеско жалел об уходе из «Спартака». Интервью с тренером «Ариса», работавшим с Рангником

У Алексея Шпилевского удивительный путь: парень из Беларуси играл в разных академиях Германии, но из-за травмы в юном возрасте пошёл учиться на тренера. Работал в школе «Штутгарта», а после – пять лет в системе «РБ Лейпциг». Наблюдал за началом проекта, которым рулил Ральф Рангник. Алексей дружит с Тедеско и отлично знает, что такое «Ред Булл».

В 2021-м он взял чемпионство с «Кайратом», потом были несколько неудачных месяцев работы во Второй Бундеслиге и назначение в «Арис». Мы поговорили со Шпилевским о новой работе, вспомнили немецкий период и дружбу с Тедеско.

Алексей Шпилевский Фото: ФК «Арис»

Команды действуют в испанской манере – много техничных игроков, но скорости невысокие

– Почему именно «Арис»? Ведь после работы в Германии вам наверняка поступали предложения из других лиг.

– Следил за клубом, был контакт с руководством. Понимал, что у владельцев «Ариса» серьёзные намерения, они целеустремлённы и мотивированны. И что хотят добиться серьезных целей, а не просто сиюминутных результатов. Наши позиции сошлись. После ухода из «Эрцгебирге» у меня возникло несколько вариантов, но они мне не особо подходили. Потом обратился «Арис». Команда переживала серию неудач. Руководство сообщило, что недовольно результатами и требуются планы по развитию команды. Мы поговорили, я посмотрел на «Арис» вживую.

– У «Ариса» стремительный рост: за год из второго дивизиона — в лидеры чемпионата страны.

– Да, команда уже написала историю: пробилась в плей-офф, претендует на еврокубки. Надеюсь, нам удастся продолжить развитие и это станет долгосрочным проектом.



– Какое впечатление от первых тренировок?

– Сперва мне показалось, что настроение у многих поникшее. Но после серии неудач это неудивительно. Вижу, что уже сейчас можно изменить некоторые тактические нюансы, и картина игры будет другой. Сложно за несколько дней преобразить команду. Состав у «Ариса» опытный, и глобальных изменений сейчас не совершить. Важно, чтобы ребята поверили в себя, изменился эмоциональный фон. Важен коллектив, командный дух и страсть. Без неё в футболе сложно добиваться результата.



– Каким вы хотите видеть «Арис» с точки зрения игровой концепции?

– Я стремлюсь к коллективному, активному и динамичному футболу. Под это будем подбирать футболистов.



– Видел, что в вашем составе есть несколько русскоязычных игроков из нескольких стран бывшего Союза. С вашим приходом русского языка в команде стало ещё больше?

– Не сказал бы. Основной наш язык – английский. Все тренировки на нём. Призываем всех учить английский, выходить из зоны комфорта и расширять горизонт. В свободное время, если русскоязычные захотят задать какие-то вопросы, – не проблема. Поговорим на родном для нас языке.

Алексей Шпилевский Фото: ФК «Арис»

– Какова объективная сила нынешнего чемпионата Кипра, если сравнивать с Россией? Лидеры смогли бы бороться в РПЛ?

– Чемпионат специфический, и я бы ответил обобщенно. Здесь нет очевидных грандов и аутсайдеров. Многие команды примерно одного уровня, действуют, скорее, в испанской манере – неплохое техническое оснащение, при этом не самые высокие скорости. Стараются играть больше в позиционной атаке. Какой-то специфической тактической организации нет. Футбольная инфраструктура Кипра, к сожалению, не позволяет готовить множество доморощенных игроков. Академии не особо развиты, после окончания школы многих ребят забирают в армию. Возможно, с приходом владельцев «Ариса» детско-юношеская подготовка в стране выйдет на более высокий уровень. Свою роль играет и южный менталитет – жаркая погода, море. Но это не должно повлиять на наши основные задачи – добиваться результата. Мы хотим привлекать «голодных» футболистов, которые будут развиваться.



– Какие задачи перед вами поставило руководство на остаток сезона?

– Мы хотим выигрывать – это первое. Под это заточена вся работа. Я не зайду к 30-летним футболистам со словами, что хочу их развивать. Конечно, важен результат – он влияет и на настроение, и на тренировки, и на всё остальное. Конечно, мы не скрываем, что хотим развивать молодых. Но это обычная задача для любого клуба.



Результат и развитие в моём понимании друг другу не мешают. Конечно, владельцы не хотят, чтобы клуб был убыточен. Деньги нужно вкладывать разумно, а не покупать игроков, которые едут сюда доигрывать. Понятно, что молодых и талантливых игроков тяжело приобрести, но, если будем действовать профессионально, к нам поедут.

– Вы отметили, что в команде немало возрастных игроков. Значит, может случиться перезагрузка с точки зрения переключения внимания на молодых игроков?

– Потенциал роста у молодых, естественно, выше. Но с 18-19-летними высокие места занять сложно. Так что без опытных игроков никуда. Главное – баланс.



– «Арис» – клуб с большой историей и устоявшейся аудиторией. Как правило, в таких случаях болельщики хотят видеть на поле воспитанников. Чувствуете подобные сигналы?

– Пока нет. Но все должны понимать: молодые и одновременно конкурентоспособные футболисты не растут на деревьях. В их развитие надо вкладывать. Надо их заманивать инфраструктурой академии, классными тренерами. Будет нелегко.



– Кипр – очень привлекательное место с точки зрения климата. Поэтому меня всегда удивляло, почему оттуда выходит мало игроков для больших лиг. Как вам кажется, с чем это связано?

– Одна из причин – слабая инфраструктура. Ещё одна – желание оставаться в зоне комфорта. Мы хотим создать условия для прогресса, а дальше всё будет зависеть от самих игроков. Понятно, что киприоты – особенный народ. Нельзя предвидеть, как будет развиваться ситуация.



– Правильно понимаю, поздней весной и до осени в стране настолько жарко, что тренировки даже проводят ранним утром? Вы готовы к такому?

– Слышал, что тренировки в «Арисе» начинались даже в 6:30 утра — чтобы успеть до солнцепёка. Самому интересно, как это будет проходить. Но пока ранняя весна, и мы не сталкивались с необходимостью такого распорядка дня.



– «Арис» прославился своими акциями: «Приведи тёщу на футбол», совместными с болельщиками уборками пляжей, высадкой новых деревьев после лесных пожарищ…

– Клуб заботится о своём имидже и хочет привлечь новых болельщиков. Я уже ощущаю эту связь: за «Арис» болеют семьями, через поколения. Могу только приветствовать такую работу, участие команды в подобных акциях — отличный тимбилдинг.

Фото: ФК «Арис»

Почему Шпилевский ушёл из Второй Бундеслиги?

– В прошлом году вы совсем немного поработали в Германии – в «Эрцгебирге». С чем связан такой короткий период в клубе, учитывая, что вы рассказывали о большом доверии к вам на первых этапах?

– Обещали мне действительное многое, а потом я оказался в реалиях. Меня привлёк топовый чемпионат, я молодой, русскоязычный тренер и второй такой шанс мог не получить. Пошёл на уменьшение зарплаты ради этого проекта. Видел стадионы, телевидение, соперников. Руководство пообещало поддержку, доверие. Они хотели изменить клуб – воспитывать молодых, покупать их и давать платформу для развития. Состав команды был возрастной, футболисты играли по 6-8 лет. Явно назрели перемены. Но обещали одно, а в итоге слово не сдержали.



«Эрцгебирге» и без того в последние годы был аутсайдером, а теперь во Вторую Бундеслигу вылетели некоторые гранды. Бюджет маленький, чемпионат сложный. Тем не менее мы начали хорошо – в первых трёх турах отобрали очки у трёх фаворитов – у «Санкт-Паули», «Шальке», «Нюрнберга». Считаю, изменения мы внесли. Но оценивать работу тренера по 2-3 месяцам — неправильно. Меня решили уволить, хотя мой преемник и одновременно бывший ассистент явно не улучшил результаты. Я с первого дня говорил, что необходимы изменения, это факт.

– Вы удивлены, что вам не дали больше времени? Или, учитывая отсутствие трансферов, вряд ли удалось бы что-то глобально улучшить?

– Что-то изменил бы. Но нужна была поддержка. В «Кайрате» я её чувствовал, владелец клуба – человек слова. Он помогал, прислушивался, подбирал игроков под философию. И это ему вернулось сполна, мы стали чемпионами. В Германии, к сожалению, такого не было. Плюс, возможно, имело место предвзятое отношение – у меня белорусская фамилия, так или иначе, я иностранец, хоть и в совершенстве знаю немецкий. Для них чемпионство с «Кайратом» вряд ли что-то значило. Хотя я работал в сложных условиях, там специфический чемпионат, соперники, команда 16 лет не выигрывала титул. Думаю, любой иностранец там не проработал бы и неделю со всеми этими влияниями.

– То есть из-за отсутствия немецкого паспорта к вам относились как к чужаку?

– Не использовал бы такую формулировку. Всё-таки в Германии я прожил почти всю жизнь. Закончил школу, университет. Но у каждой ментальности свою нюансы. Я не чувствовал себя так же комфортно, как в «Кайрате». Я уже в каком-то интервью сказал, что есть твоя девушка, а есть не твоя.



– То, что первый блин в топовой футбольной стране вышел комом, это сильный удар?

– Это моё не первое и не последнее увольнение. Надеюсь, много их не будет. Надо это принимать. Многих даже топ-тренеров в молодом возрасте увольняли. Но они шли дальше. Важно не потерять уверенность, продолжать к себе критически относиться и понимать: футболисты – основные гладиаторы, а не тренер. Наша задача быть их помощниками и доносить свои мысли. Не должно быть такого: я здесь царь, а вы никто. Мы – вместе. Они должны это чувствовать. Уважение можно завоевать за счёт знаний, компетенции, результатами.



Опыт в Германии показал – нет ничего важнее единения внутри клуба. Там я это не чувствовал. А в «Арисе» почувствовал с первого дня.



– Много клубов обращалось к вам за этот полугодовой период?

– Варианты были, в том числе из Западной Европы. Но мне важен единый взгляд с руководством. Я не хочу быть тренером-временщиком. Мне важен долгосрочный проект.



– Не так давно вами интересовались в России – были контакты с «Динамо», говорили о ЦСКА, «Краснодаре». Была ли возможность возглавить клуб РПЛ в последние полгода?

– Конкретного предложения не было. Агенты звонили, спрашивали. Но не более того. Все интересные клубы, как правило, заняты.

«Вкладываться не в ноги, а в камни» — основные принципы системы «Ред Булл»

– Вас принято ассоциировать с системой «Ред Булла» – там вы набирались опыта, росли и стали тем, кем стали. Многие гранды вкладывают большие деньги в развитие академий, создают фарм-клубы. Почему у «РБ» получилось создать глобальную сеть за такой короткий срок? В чём феномен этой системы?

– Я не сказал бы, что система «Ред Булл» какая-то особенная. Многие топ-клубы создают подобные сети. Но у всех есть одна проблема: очень сложно подготовить футболиста для первой команды. В «Ред Булл» топ-условия для работы, но не могу сказать, что их выхлоп какой-то особенный. Даже клубы с низким бюджетом порой в этом отношении работают эффективнее.



Я оказался в «РБ Лейпциг» с первого дня. Наблюдал, как всё это строится. Они просто собирали лучших – тренеров, докторов, маркетологов. Все самые лучшие кадры шли к ним. Плюс – постоянное обучение и внимание к деталям. В Германии есть поговорка: вкладываться не в ноги, а в камни. Вот они это делали. Конечно, тяжело было привлекать талантов с самого начала, но постепенно выстраивалась философия, которая совершенствовалась и давала свои плоды. Приходили новые люди, которые что-то меняли. Тот же Нагельсман добавил множество своих нюансов. Но фундамент один – агрессия, коллективность, скорости, ставка на молодежь. Однако проект невозможно осуществить без больших вложений. У «Ред Булл» с этим не возникало проблем – они собрали команду профессионалов, которые жили этим с утра до вечера.

– Рангник – единственный человек, благодаря которому система заработала?

– Он и его приближённые всё это создали. Это стопроцентно его философия. Под него подбирали людей, их воспитывали. Понятно, что приходили разные тренеры со своим мышлением. Это сразу удаляли из головы и вписывали новую программу. Результат мы видим.



– Насколько велика роль Рангника в работе именно с тренерами в тот период?

– Первое время он очень много с нами работал. После – нанимал своих специалистов, с нами работал директор академии, который излагал его принципы. Мы вместе шли к этой цели. Он ценит своих людей, знает, что они его не подведут и будут говорить то, что сказал бы он.

Ральф Рангник Фото: Getty Images

– Единство взглядов – это хорошо, но есть ощущение, что этим можно убить индивидуальность. Если ты не согласен с некоторыми моментами, что делать?

– Понятно, что нельзя быть диктатором – или так, или никак. Всё идёт благодаря процессу убеждения. И со временем ты понимаешь, что система действительно работает. И её надо использовать. Рангник – упёртый и убеждённый в своей правоте человек. Но в то же время он понимает, что у каждой команды есть свои особенности, которые надо учитывать – биологические, физиологические, спортивные. И так создаётся симбиоз.



– Какие основные принципы работы вы взяли из периода нахождения в этой структуре?

– Глобально работа в «РБ Лейпциг» оказала на меня большое влияние. И базово я её с удовольствием использую. Но есть много нюансов, которые я сам добавляю. Пятнадцатилетний опыт работы тренером в этом помогает. Базовая картина едина: динамика, скорость, активность – она остаётся. Но отталкиваться в любом случае надо от футболистов. Невозможно прийти и сказать, что теперь играем так. Я просто убил бы футболистов этим. Как уже говорил – они действующие лица.



– Известно, что некоторых своих знакомых и друзей он впоследствии рекомендует в клубы, с которыми связан. Так в «Локомотиве» оказался Гисдоль. К вам Рангник с подобным предложением обратиться может?

– Не знаю. Наверное, может. Трудно сказать. Сейчас я счастлив в том месте, где нахожусь.

«Локомотив», Тедеско и будущее

– В России считают весь проект «Локомотива», под который позвали Рангника, большой аферой. Как вы его оцените?

– Пока трудно оценивать, прошло мало времени. Не знаю, дали ли ему рычаги полного влияния на происходящее. Считаю, что он уже своим приходом многое дал российскому футболу. Это – будущее, к этому надо стремиться. Главное, быть открытым к этому.



– Вас удивил уход Рангника в «МЮ»?

– Он всегда мечтал снова поработать тренером. Тем более в Англии. Всё-таки речь о таком великом клубе. Но он оставил своих людей в «Локомотиве». Уверен, они на связи. Для него важно довести этот проект до конца.

– Вы хорошо знакомы с Доменико Тедеско, который сейчас работает с «Лейпцигом». По вашим ощущением, он сможет многого добиться с этой командой?

– В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб, город, болельщики. Он сказал, что получить предложение от клуба уровня «Лейпцига» – мечта. А через два месяца стал главным тренером. Я с первого дня говорил, что он – один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю. Но давайте не будем обманывать друг друга – у него очень сильный и молодой состав. Они обучены и отлично знают, как играть. Работа с таким составом – просто мечта.

Доменико Тедеско Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

– Его карьерный путь – эталон для молодого тренера?

– Многие тренеры совершают большую ошибку, когда ставят кого-то в пример. Важен элемент фортуны. Доменико работал в «РБ Лейпциг» (U19), агент, который организовывал мой переход в «Эрцгебирге», достал его оттуда и предложил работу. Все карты легли так, что у него пошло – голы со стандартов, пенальти. Сразу поступило предложение от «Шальке», и всё пошло. Не получи он шанс в «Эрцгебирге», никто не знает, как всё было бы дальше. Важно оказаться в нужный момент в правильном месте.



– Возвращаясь к вам – была работа в «Динамо» (Брест), чемпионство с «Кайратом», не самый удачный опыт в Германии, теперь Кипр. Так или иначе, с постсоветского пространства вы переехали в Европу. Вам важно развиваться именно в европейском направлении?

– Конечно. Но я не хочу загадывать. Не хочу сидеть о чём-то мечтать. Надо каждый день работать, развивать команду. Посмотрим, что будет дальше.



– Какова ваша глобальная цель в тренерстве?

– Сейчас моя цель – развивать «Арис», помочь этой команде добиться результата. Работать с хорошим людьми, которые в меня верят. Повторюсь, для меня важно окружение.