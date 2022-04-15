В «Нижнем Новогороде» прокомментировали слухи об интересе к полузащитнику «Спартака»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Степану Оганесяну, который выступает за дубль красно-белых.

«Комментировать всех игроков, которые в поле нашего зрения и просмотра — неактуально для меня. Просто этих футболистов несколько десятков. Когда мы перейдём к контрактам и обсуждениям условий — тогда можно обсуждать. Сейчас игрок просто попал в поле зрения», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ сообщалось, кандидатуру Степана Оганесяна также рассматривает московское «Динамо» и грозненский «Ахмат».

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