В «Нижнем Новогороде» прокомментировали слухи об интересе к полузащитнику «Спартака»
Поделиться
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Степану Оганесяну, который выступает за дубль красно-белых.
«Комментировать всех игроков, которые в поле нашего зрения и просмотра — неактуально для меня. Просто этих футболистов несколько десятков. Когда мы перейдём к контрактам и обсуждениям условий — тогда можно обсуждать. Сейчас игрок просто попал в поле зрения», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее в СМИ сообщалось, кандидатуру Степана Оганесяна также рассматривает московское «Динамо» и грозненский «Ахмат».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 15 апреля 2022
-
12:15
-
12:08
-
11:57
-
11:54
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
10:59
-
10:58
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:30
-
10:10
-
10:05
-
09:58
-
09:44
-
09:39
-
09:22
-
09:10
-
08:54
-
08:53
-
08:48
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
08:13
-
08:00
-
06:48
Партнерский контент