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Спортивный директор «Аталанты» ответил на вопрос о будущем Миранчука в команде

Спортивный директор «Аталанты» ответил на вопрос о будущем Миранчука в команде
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Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал будущее полузащитника Алексея Миранчука в команде.

«Будущее Алексея? Рыночное решение пока не принято. Говорить об этом пока рано», — сказал Джованни Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

26-летний Миранчук в 23 матчах чемпионата Италии, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Италии забил два гола и отдал пять результативных передач. Соглашение российского футболиста с «Аталантой» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в € 11 млн.

Накануне в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Аталанта» принимала «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 2:0. Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышел «РБ Лейпциг».

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