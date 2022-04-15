«Бёрнли» уволил Дайча, который возглавлял команду более 9 лет

«Бёрнли» объявил об увольнении Шона Дайча с поста главного тренера. 50-летний специалист возглавлял команду более 9 лет – это был наибольший результат среди действующих тренеров английской Премьер-лиги. Вместе с Дайчем в отставку был отправлен весь его штаб.

«Во-первых, «Бёрнли» хотел бы официально выразить искреннюю благодарность Шону Дайчу и его штабу за достижения в клубе. Во время своего пребывания на «Тёрф Мур» Шон пользовался уважением как на поле, так и за его пределами: его уважали игроки, персонал, болельщики и футбольное сообщество в целом.

Однако результаты в нынешнем сезоне были разочаровывающими. Это было невероятно сложное решение, ведь до конца сезона осталось всего восемь матчей. Но мы считаем, что изменения необходимы, чтобы повысить шансы «Бёрнли» на сохранение прописки в АПЛ», — приводит слова председателя правления «Бёрнли» Алана Пэйса официальный сайт клуба.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Бёрнли» набрал 24 очка в 30 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда идёт в зоне вылета. При Дайче «Бёрнли» дважды поднимался из Чемпионшипа в АПЛ. Также под руководством Шона команды впервые за 50 лет вышла в еврокубки – в сезоне-2018/2019 «Бёрнли» сыграл в Лиге Европы.