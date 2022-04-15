«Бёрнли» уволил Дайча, который возглавлял команду более 9 лет

«Бёрнли» объявил об увольнении Шона Дайча с поста главного тренера. 50-летний специалист возглавлял команду более 9 лет – это был наибольший результат среди действующих тренеров английской Премьер-лиги. Вместе с Дайчем в отставку был отправлен весь его штаб.
«Во-первых, «Бёрнли» хотел бы официально выразить искреннюю благодарность Шону Дайчу и его штабу за достижения в клубе. Во время своего пребывания на «Тёрф Мур» Шон пользовался уважением как на поле, так и за его пределами: его уважали игроки, персонал, болельщики и футбольное сообщество в целом.
Однако результаты в нынешнем сезоне были разочаровывающими. Это было невероятно сложное решение, ведь до конца сезона осталось всего восемь матчей. Но мы считаем, что изменения необходимы, чтобы повысить шансы «Бёрнли» на сохранение прописки в АПЛ», — приводит слова председателя правления «Бёрнли» Алана Пэйса официальный сайт клуба.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Бёрнли» набрал 24 очка в 30 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда идёт в зоне вылета. При Дайче «Бёрнли» дважды поднимался из Чемпионшипа в АПЛ. Также под руководством Шона команды впервые за 50 лет вышла в еврокубки – в сезоне-2018/2019 «Бёрнли» сыграл в Лиге Европы.
- 15 апреля 2022
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:39
-
13:34
-
13:17
-
13:14
-
13:10
-
12:58
-
12:50
-
12:49
-
12:48
-
12:36
-
12:15
-
12:08
-
11:57
-
11:54
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
10:59
-
10:58
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:30
-
10:10
-
10:05
-
09:58
-
09:44