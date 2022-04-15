Агент Языджи: Юсуф хочет остаться в ЦСКА после аренды, но это зависит от решения УЕФА

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что футболист хочет остаться в московском клубе.



«Юсуф хочет остаться в ЦСКА после аренды, с этим нет проблем. Но решение УЕФА о запрете очень важно. Сможет ли клуб потом выплатить эти деньги — ответ зависит только от них. Юсуф счастлив здесь. Он играл в последнем матче, несмотря на травму. Юсуф любит и уважает тренера, болельщиков и всех сотрудников ЦСКА», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. Всего турок провёл семь матчей за российскую команду, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.



После 24 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Новость по теме Агент Языджи ответил на вопрос, готов ли футболист сыграть в матче с «Уфой»