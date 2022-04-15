Агент Языджи ответил на вопрос, готов ли футболист сыграть в матче с «Уфой»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о готовности футболиста к матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча начнётся 16 апреля в 14:00 мск.



«Будет ли Языджи готов к матчу с «Уфой», учитывая его проблемы со спиной? Да, он готов на 70-80%», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. Всего турок провёл семь матчей за российскую команду, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.



После 24 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 43 очка.

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