Защитник «Динамо» Диего Лаксальт оценил уровень РПЛ

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Уровень весьма хороший. Честно говоря, когда ехал сюда, то думал, что здесь будет полегче (улыбается). А на самом деле играть в футбол в России умеют на весьма конкурентоспособном уровне.



Искусственные поля? На самом деле уже доводилось играть на таких полях. И даже не раз. Другое дело, что это каждый раз непросто, потому что, регулярно тренируясь на натуральном поле, переходить на один матч на искусственное – проблема», — приводит слова Лаксальта пресс-служба «Динамо» на официальном сайте команды.

29-летний Лаксальт стал футболистом российского клуба летом 2021 года, перейдя из «Милана». В 12 матчах за новую команду уругвайский защитник не отметился результативными действиями.