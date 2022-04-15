Лещенко: «Динамо» и «Ахмат» — команды практически одного уровня. Будет сложная игра
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Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Он состоится сегодня, 15 апреля, в 19:30 мск.
«Будет сложная игра. «Ахмат» сейчас выглядит хорошо: хоть и проиграли последнюю игру, но довольно остро атаковали. Это практически команды одного уровня, поэтому все будет зависеть от настроя. Надеюсь, «Динамо» сегодня поможет фактор своего поля», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Московское «Динамо» набрало 49 очков за 24 матча и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (32) – на восьмой позиции.
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