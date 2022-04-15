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«Уфа» объявила о расторжении контракта с Родригешем. Он был подписан два месяца назад

«Уфа» объявила о расторжении контракта с Родригешем. Он был подписан два месяца назад
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Португальский полузащитник Тьягу Родригеш и футбольный клуб «Уфа» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба на официальном сайте.

30-летний Родригеш был подписан российской командой в качестве свободного агента в феврале 2022 года. За «Уфу» полузащитник в четырёх матчах заработал две жёлтые карточки. Родригеш пропустил две последние игры команды в чемпионате России. Сообщалось, что португальский хавбек решает проблемы с документами.

Соглашение между Родригешем и «Уфой» было рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на сезон.

Завтра, 16 апреля, «Уфа» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сыграет дома с ЦСКА. Встреча начнётся в 14:00 мск.

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