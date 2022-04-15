В «Динамо» опровергли информацию о финансовых проблемах клуба

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров опроверг информацию о том, что клуб приостановил переговоры с возможными новичками команды из-за неопределённости с бюджетом на следующий сезон.



«Не в первый раз за последнее время в СМИ публикуются фейки по поводу финансового положения нашего клуба. Наверное, это как-то влияет на читаемость изданий. Но такие «новости» не имеют ничего общего с реальным положением дел. Никакой «источник в руководстве клуба» никаких комментариев изданиям не давал. У «Динамо» есть чёткое понимание дальнейшего развития и стабильные финансовые планы. У нас в целом есть выстроенная и устойчивая система управления клубом. Нашим болельщикам не стоит вообще реагировать на откровенные выдумки отдельных изданий», — приводит слова Пивоварова пресс-служба клуба.



Напомним, ранее «РБК Спорт» сообщал, что «Динамо» вело переговоры с потенциальными новичками команды несколько месяцев, но в клубе были вынуждены приостановить их на неопределённый срок из-за непонимания касательно размера бюджета команды на следующий сезон.

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