«Реал Сосьедад» — «Бетис»: текстовая трансляция игры начнётся в 22:00
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Сегодня, 15 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании. Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Противостояние начнётся в 22:00 мск.
«Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнире. Команда Иманола Альгуасиля набрала 54 очка в 31 игре чемпионата. «Гранада» занимает пятое место. Подопечные Мануэля Пеллегрини набрали 56 очков. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (72). Действующий чемпион Испании — «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне замыкает четвёрку лучших команд страны.
В прошлом турнире севильцы минимально переиграли «Кадис».
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.
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