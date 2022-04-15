Стал известен состав сборной Украины на сборах в Словении

Стали известны имена украинских игроков, которые примут участие в сборах национальной команды в Словении. Об сообщает официальный сайт УАФ.
Вратари: Георгий Бущан («Динамо» (Киев)), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтёр»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все — «Динамо» (Киев)), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все — «Шахтёр»).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба — «Шахтёр»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все — «Динамо» (Киев)), Сергей Булеца («Заря»), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба — «Днепр-1»).
Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба — «Динамо» (Киев)).
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