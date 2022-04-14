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УЕФА объявил, что матч между Украиной и Шотландией пройдёт 1 июня

УЕФА объявил, что матч между Украиной и Шотландией пройдёт 1 июня
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Стала известна дата противостояния между сборными Украины и Шотландии в рамках полуфинала отбора на чемпионат мира. Команды встретятся на поле 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В случае успеха в матче с Шотландией Украина сыграет в финале квалификации с национальной командой Уэльса за право выступить на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Финал стыкового турнира запланирован на 5 июня.

Сборная России также должна была принимать участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022. Соперником россиян должна была стать сборная Польши. Однако УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров.

Большинство стыковых матчей ЧМ состоялось весной. Основной этап чемпионата мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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