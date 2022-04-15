Андрей Талалаев: мои футболисты демонстрируют запредельный для себя уровень мастерства

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в игре с «Динамо» (0:2).
«После 0:2 дали попробовать молодёжи играть, сняли игроков, которые получают большую нагрузку. Главное, что не получили кошёлку, значит, наша молодёжь крепчает. Мы знаем, что больше всего голов пропускаем в первые 15 минут второго тайма. Мы пробуем разные способы, как это решить. Мне нравится, как работают мои футболисты. Они демонстрируют запредельный для себя уровень мастерства, ресурс всё-таки у нас разный», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
С 52 очками «Динамо» догнало «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды Сергея Семака — матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям. «Ахмат» с 32 очками остался на восьмой позиции.
- 15 апреля 2022
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