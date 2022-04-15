Карапузов: не буду комментировать, почему Семёнов лишён повязки, но голосования не было

Полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:2) в 25-м туре чемпионата России и лишение защитника Андрея Семёнова капитанской повязки.
«Волнительно. Невероятно важная игра. К сожалению, проиграли. Попробуем набрать очки в следующем матче. «Динамо» желаю удачи, с бывшими партнёрами пообщались и разошлись.
Можно сказать, что не хватило Бериши и остальных игроков. Это важные футболисты. Пропустили из-за наших ошибок. Первый гол из аута. Второй мяч — Шунин выбил, проиграли борьбу, Тюкавин забил. Это ошибки, которые не вытекали из хода игры. Мы могли взять очки.
Конфликт в «Ахмате»? Я не буду это комментировать, как и то, почему Семёнов лишён капитанской повязки, но никакого командного голосования по этому поводу не было.
Талалаев эмоциональный и после побед, и после поражений. Сегодня не был исключением. Как исправить ошибки? Реализовывать свои моменты, на тренировках работать. Мотивацию находим в том, чтобы просто играть. Мы любим это дело, а проигрывать никто не любит. Надеюсь, что «Динамо» обгонит «Зенит», — передаёт слова Карапузова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Права на 22-летнего футболиста принадлежат московскому клубу. Его контракт с «Динамо» истекает в конце сезона.
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