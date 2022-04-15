Защитник Виктор Мелёхин заключил новый контракт с «Ростовом»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба дончан.

Соглашение рассчитано на пять лет. Виктор дебютировал в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне. На данный момент на его счету 13 матчей за основную команду. За сборную России U19 защитник провёл две игры в текущем сезоне в рамках квалификации на чемпионат мира. В Кубке Виктор провёл один матч. «Ростов» с 28 очками располагается на 10-м месте.

Лидером Российской Премьер-Лиги и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52 очка). В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43). «Сочи» с 42 очками находится на четвёртом месте.