Защитник Виктор Мелёхин заключил новый контракт с «Ростовом»
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба дончан.
Соглашение рассчитано на пять лет. Виктор дебютировал в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне. На данный момент на его счету 13 матчей за основную команду. За сборную России U19 защитник провёл две игры в текущем сезоне в рамках квалификации на чемпионат мира. В Кубке Виктор провёл один матч. «Ростов» с 28 очками располагается на 10-м месте.
Лидером Российской Премьер-Лиги и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52 очка). В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43). «Сочи» с 42 очками находится на четвёртом месте.
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