«Реал Сосьедад» и «Бетис» сыграли вничью. Сильва получил две жёлтые карточки за минуту

Сегодня, 15 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Бетисом». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне и голов не забили — 0:0.
На 22-й минуте Александер Исак вырвался на свободное пространство в правой части штрафной, голкипер вышел ему навстречу. Швед перебросил вратаря, но не попал в ворота. На 93-й минуте Давид Сильва получил жёлтую карточку. Через минуту он получил второе предупреждение и был удалён с поля.
«Реал Сосьедад» располагается на шестом месте в турнире. Команда Иманола Альгуасиля набрала 55 очков в 32 играх чемпионата. «Бетис» занимает пятое место. Подопечные Мануэля Пеллегрини набрали 57 очков. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (72). Действующий чемпион Испании — «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне замыкает четвёрку лучших команд страны.
«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию игры.
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