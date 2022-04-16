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«Милан» победил «Дженоа» и сместил «Интер» с первого места в чемпионате Италии

«Милан» победил «Дженоа» и сместил «Интер» с первого места в чемпионате Италии
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Сегодня, 16 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Италии на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» местный «Милан» встречался с «Дженоа». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт в игре уже спустя 11 минут после стартового свистка открыл португальский нападающий Рафаэл Леау после паса Пьера Калюлю. За три минуты до конца основного времени Жуниор Мессьяс забил второй гол. Главный арбитр встречи Даниэле Киффи после просмотра видеоповтора подтвердил взятие ворот.

«Интер» набрал 69 очков и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А второе место. «Милан» с 71 баллом идёт первым. При этом у «нерадзурри» есть одна игра в запасе. У «Наполи», находящегося на третьем месте, — 66 очков. «Интер» является действующим победителем турнира.

Италия - Серия А. 33-й тур
15 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Леау – 11'   2:0 Мессьяс – 87'
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