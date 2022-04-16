«РБ Зальцбург» близок к трансферу нападающего донецкого «Шахтёра»

«Ред Булл Зальцбург» может подписать контракт с нападающим донецкого «Шахтёра» Фернандо Педро, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, сделка находится на завершающей стадии. Он перейдёт в «РБ Зальцбург» 1 июля. В австрийском клубе Фернандо заменит Карима Адейеми, в услугах которого заинтересована дортмундская «Боруссия» и ряд других клубов.

Фернандо Педро перешёл в «Шахтёр» в 2018 году. В 2019 год он уходил в аренду в «Спортинг» и вернулся в донецкий клуб зимой 2020 года. Его контракт с «Шахтёром» рассчитан до 2024 года.

На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 3 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.