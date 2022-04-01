«Реал» и «Барселона» рассматривают вариант с покупкой Адейеми

Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми продолжает входить в сферу интересов мадридского «Реала» и «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.



По сведениям источника, у 20-летнего футболиста возникли трудности с переходом в дортмундскую «Боруссию», которая называлась главным претендентом на его подписание.

В нынешнем сезоне Адейеми в 36 матчах во всех турнирах забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между немецким нападающим и «Ред Булл Зальцбург» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Адейеми оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.

«Барселона» разгромила «Реал» в 29-м туре чемпионата Италии:

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