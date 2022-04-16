Мартен Терье признан лучшим игроком марта Лиги 1

25-летний нападающий «Ренна» Мартен Терье признан лучшим игроком марта в чемпионате Франции, набрав 35 процентов голосов.

Вторым в голосовании стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер (33 процента голосов), замкнул тройку нападающий «Марселя» Аркадиуш Милик (32 процента).

Мартен Терье является воспитанником футбольного клуба «Лилль». Начал заниматься в нём в семь лет, окончил академию в 2015 году. С сезона 2015/16 выступал за вторую команду. Дебютировал за неё 22 августа 2015 года в поединке против «Олимпика Сен-Квентин». Всего в дебютном сезоне провёл 17 встреч, в 12 из них выходил в стартовом составе, забил 2 мяча. 25 июня 2016 года подписал свой первый профессиональный контракт.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Терье в € 16 млн.