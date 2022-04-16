На полуфинальных матчах Лиги конференций будет работать VAR

УЕФА начнёт использовать технологию VAR в полуфиналах Лиги конференций, сообщает Footbal Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
До сих пор на турнире не использовался видеоассистент рефери из-за технических проблем и сложностей его последовательного применения в соревнованиях с участием небольших клубов.
Изначально планировалось, что VAR будет работать только на финальном матче Лиги конференций УЕФА, который пройдёт 25 мая 2022 года на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания), однако УЕФА готов внедрить технологию VAR уже на стадии полуфиналов турнира.
Напомним, «Лестер Сити» сыграет в полуфинале Лиги конференций с «Ромой», а «Фейеноорд» встретится с «Марселем». Первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА пройдут 27 и 28 апреля, а ответные встречи состоятся 4 и 5 мая.
- 16 апреля 2022
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