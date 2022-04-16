Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На полуфинальных матчах Лиги конференций будет работать VAR

На полуфинальных матчах Лиги конференций будет работать VAR
Комментарии

УЕФА начнёт использовать технологию VAR в полуфиналах Лиги конференций, сообщает Footbal Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

До сих пор на турнире не использовался видеоассистент рефери из-за технических проблем и сложностей его последовательного применения в соревнованиях с участием небольших клубов.

Изначально планировалось, что VAR будет работать только на финальном матче Лиги конференций УЕФА, который пройдёт 25 мая 2022 года на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания), однако УЕФА готов внедрить технологию VAR уже на стадии полуфиналов турнира.

Напомним, «Лестер Сити» сыграет в полуфинале Лиги конференций с «Ромой», а «Фейеноорд» встретится с «Марселем». Первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА пройдут 27 и 28 апреля, а ответные встречи состоятся 4 и 5 мая.

Новость по теме
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022