Определились полуфинальные пары Лиги конференций

В Лиге конференций УЕФА определились все участники полуфинала. Борьбу за трофей продолжат английский «Лестер Сити», итальянская «Рома», нидерландский «Фейеноорд» и французский «Марсель».



«Лестер Сити», обыгравший в 1/4 финала турнира ПСВ (0:0, 2:1), сыграет в полуфинале с «Ромой», которая оказалась сильнее норвежского «Будё-Глимт» (1:2, 4:0).



«Фейеноорд», одолевший в четвертьфинале пражскую «Славию» (3:3, 3:1), в полуфинале встретится с «Марселем», который сумел обыграть греческий ПАОК (2:1, 1:0).



Первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА пройдут 27 и 28 апреля, а ответные встречи 1/2 финала турнира состоятся 4 и 5 мая. Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».