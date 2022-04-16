Невилл — о топ-4 в АПЛ: не уверен, что «Арсенал» восстановится. Дело за «Тоттенхэмом»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о борьбе за топ-4 в английской Премьер-лиге.
«Я никогда по-настоящему не доверял «Арсеналу» и боялся за них. Сейчас у команды три поражения в четырёх матчах. Они должны были доказать, что могут выиграть борьбу за место в первой четвёрке, в которой были фаворитами. Сейчас сомнения начинают выходит на первый план.
«Тоттенхэм» добился этого благодаря своему небольшому опыту попадания в Лигу чемпионов в последние годы за счёт бед «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Не думал, что «Арсенал» окажется в таком плохом положении после международного перерыва. Не уверен, что они смогут восстановиться. Мне кажется, что теперь дело за «Тоттенхэмом», — приводит слова Невилла Sky Sports.
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