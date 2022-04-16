«Манчестер Сити» включился в борьбу за хавбека «Ривер Плейт»
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейт» Энцо Фернандесу, сообщает Sports Illustrated.
По информации источника, в английском клубе рассчитывают сделать предложение о трансфере 21-летнего аргентинского футболиста и заключить сделку предстоящим летом. Ранее сообщалось, что интерес к Фернандесу проявляют «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
Действующий контракт Фернандеса с аргентинским клубом рассчитан до декабря 2025 года. В сезоне 2022 года полузащитник принял участие в 5 матчах чемпионата Аргентины, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
«Манчестер Сити» в 31 матче набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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