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«Манчестер Сити» включился в борьбу за хавбека «Ривер Плейт»

«Манчестер Сити» включился в борьбу за хавбека «Ривер Плейт»
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейт» Энцо Фернандесу, сообщает Sports Illustrated.

По информации источника, в английском клубе рассчитывают сделать предложение о трансфере 21-летнего аргентинского футболиста и заключить сделку предстоящим летом. Ранее сообщалось, что интерес к Фернандесу проявляют «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Действующий контракт Фернандеса с аргентинским клубом рассчитан до декабря 2025 года. В сезоне 2022 года полузащитник принял участие в 5 матчах чемпионата Аргентины, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Манчестер Сити» в 31 матче набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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