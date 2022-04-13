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«Манчестер Юнайтед» и «Реал» провели переговоры о трансфере хавбека «Ривер Плейт»

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» провели переговоры о трансфере хавбека «Ривер Плейт»
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Полузащитник «Ривер Плейт» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в испанской Примере или английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересованы мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», сообщает в соцсетях журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, оба клуба внимательно следят за прогрессом аргентинца. Отмечается, что «сливочные» и «красные дьяволы» уже провели переговоры о трансфере футболиста, хотя официального предложения ещё не было сделано.

Сумма отступных за полузащитника равна € 20 млн, но за 10 дней до закрытия аргентинского трансферного окна сумма вырастет до € 25 млн.

Контракт Фернандеса с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

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