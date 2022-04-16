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Никола Моро: на 100% верю в чемпионство «Динамо» в этом сезоне

Никола Моро: на 100% верю в чемпионство «Динамо» в этом сезоне
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Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро поделился эмоциями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0)

«Я счастлив, что выиграли у «Ахмата». Теперь у нас 52 очка в турнирной таблице, как и у «Зенита». Ждём теперь их матча. Осталось 5 матчей до конца чемпионата — надо обязательно выиграть оставшиеся игры для чемпионства.

Конечно, я верю в титул. Я верю на 100 процентов в чемпионство в этом сезоне. Я до конца сезона точно остаюсь. А что будет дальше — посмотрим. Верю, что ситуация в мире улучшится», — цитирует Моро «РБ Спорт».

Накануне в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Динамо» встречалось с грозненским «Ахматом». Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0.

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