Петржела — о чемпионской гонке: не верю в «Динамо» даже сейчас. Петербург будет первым

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о борьбе между командами за победу в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Ничего страшного, что «Динамо» сравнялось по очкам с «Зенитом». Сегодня петербуржцы победят и восстановят своё преимущество. Всё нормально в этом плане. Я не верю в «Динамо» даже сейчас, что они способны обогнать «Зенит». Петербург будет первым», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Санкт-петербургский «Зенит» в 24 матчах набрал 52 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (52) — на 2-м месте. В тройку лидеров входит ЦСКА (43). Действующий чемпион страны — «Зенит».