«Бавария» установила ценник на Забитцера

Полузащитник «Баварии» и сборной Австрии Марсель Забитцер может покинуть немецкую команду летом, сообщает Sport1.de.



По информации источника, руководство мюнхенского клуба готово расстаться с 28-летним австрийским полузащитником и рассчитывает выручить от сделки € 25 млн. Ранее сообщалось, что Забитцер может уйти из «Баварии» из-за плохих взаимоотношений с главным тренером мюнхенцев Юлианом Нагельсманом.

Напомним, Забитцер перешёл в «Баварию» из «РБ Лейпциг» в августе прошлого года. Действующий контракт австрийского хавбека рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Забитцер принял участие в 23 матчах чемпионата Германии за «Баварию» и забил 1 гол. С 2012 года Забитцер вызывается в национальную команду Австрии.