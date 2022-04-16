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Женский «Зенит» разгромил «Рубин» со счётом 7:0, «Локомотив» одолел «Звезду-2005»

Женский «Зенит» разгромил «Рубин» со счётом 7:0, «Локомотив» одолел «Звезду-2005»
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В матче 5-го тура женской Суперлиги сезона 2022 года «Рубин» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 7:0.

В составе санкт-петербургского клуба голами отметились футболистки Ана Диас, Екатерина Пантюхина, Елена Шестернёва, а также Лина Якупова и Елизавета Лазарева, оформившие дубли.

«Зенит» в 5 матчах набрал 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице женского чемпионата России сезона 2022 года. «Рубин» (1) — на 10-м месте. По итогам прошлого сезона женская команда «Локомотива» впервые стала чемпионом России.

В других матчах тура женской Суперлиги «Локомотив» обыграл «Звезду-2005» со счётом 1:0, «Рязань-ВДВ» уступила «Енисею» (1:2), а «Чертаново» проиграло «Ростову» (0:2).

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