Женский «Зенит» разгромил «Рубин» со счётом 7:0, «Локомотив» одолел «Звезду-2005»

В матче 5-го тура женской Суперлиги сезона 2022 года «Рубин» встречался с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 7:0.
В составе санкт-петербургского клуба голами отметились футболистки Ана Диас, Екатерина Пантюхина, Елена Шестернёва, а также Лина Якупова и Елизавета Лазарева, оформившие дубли.
«Зенит» в 5 матчах набрал 15 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице женского чемпионата России сезона 2022 года. «Рубин» (1) — на 10-м месте. По итогам прошлого сезона женская команда «Локомотива» впервые стала чемпионом России.
В других матчах тура женской Суперлиги «Локомотив» обыграл «Звезду-2005» со счётом 1:0, «Рязань-ВДВ» уступила «Енисею» (1:2), а «Чертаново» проиграло «Ростову» (0:2).
- 16 апреля 2022
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:12
-
17:08
-
17:04
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
16:33
-
16:26
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:55
-
15:38
-
15:27
-
15:15
-
15:04
-
14:52
-
14:44
-
14:41
-
14:30
-
14:28
-
14:21
-
14:14
-
14:06
-
14:00
-
13:42
-
13:39
-
13:30
-
13:30
-
13:28