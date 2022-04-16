Илья Кутепов: не знаю, когда вернусь на поле. Пока тренируюсь по индивидуальной программе

Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что пока не может назвать сроки восстановления после травмы. Футболист призвал журналистов задавать все вопросы медицинскому штабу. Об этом он заявил перед матчем 25-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится сегодня, 16 апреля.
«Не знаю, когда вернусь. Вопросы к медицинскому штабу. Что они говорят? Спросите у них. Пока тренируюсь по индивидуальной программе. В общей группе ещё не было ни одной тренировки», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее сообщалось о желании Кутепова продлить контракт со «Спартаком». Его соглашение с командой истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее утверждалось, что футболист может покинуть команду в качестве свободного агента.
- 16 апреля 2022
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