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Илья Кутепов: не знаю, когда вернусь на поле. Пока тренируюсь по индивидуальной программе

Илья Кутепов: не знаю, когда вернусь на поле. Пока тренируюсь по индивидуальной программе
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что пока не может назвать сроки восстановления после травмы. Футболист призвал журналистов задавать все вопросы медицинскому штабу. Об этом он заявил перед матчем 25-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится сегодня, 16 апреля.

«Не знаю, когда вернусь. Вопросы к медицинскому штабу. Что они говорят? Спросите у них. Пока тренируюсь по индивидуальной программе. В общей группе ещё не было ни одной тренировки», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее сообщалось о желании Кутепова продлить контракт со «Спартаком». Его соглашение с командой истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее утверждалось, что футболист может покинуть команду в качестве свободного агента.

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