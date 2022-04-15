Агент Кутепова высказался о переговорах со «Спартаком» по продлению контракта

Футбольный агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Кутепова, высказался о переговорах игрока с красно-белым по поводу пролонгации контракта. На данный момент Кутепов восстанавливается от повреждения связок голеностопа.

«Илья 10 лет в «Спартаке» и с большим уважением относится к клубу и его болельщикам. Понятно, что предложение «Спартака» о новом контракте мы бы обсуждали в первую очередь.



В январе я прилетал в Дубай на сборы – «Спартак» был заинтересован в продлении контракта, мы провели переговоры. Зарплата не была решающим фактором для Кутепова. Его основное желание – играть, он говорит мне об этом постоянно. У нас было несколько предложений об аренде до конца сезона, но «Спартак» их отклонил и дал понять, что Илья клубу нужен.



На данный момент переговоров со «Спартаком» нет. Илья восстанавливается от повреждения голеностопа и хочет как можно скорее вернуться на поле. Это главное для него», — сказал Драго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.