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Червиченко: будь у «Рубина» легионеры, «Спартак» вряд ли получил бы даже ничью

Червиченко: будь у «Рубина» легионеры, «Спартак» вряд ли получил бы даже ничью
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 25-го тура, в котором красно-белые принимали «Рубин». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«В первом тайме «Рубин» выглядел лучше, чем «Спартак». Имел три стопроцентных момента. Не могу сказать, что счёт не по игре. Во втором же тайме, кроме навала красно-белых, сказать, что команда имела большие шансы на победу, не могу. Как клубы соседствуют в турнирной таблице, так и матч провели — примерно одинаково.

Сегодня, с учётом того, что у «Спартака» остались легионеры, а у «Рубина» нет, гости смотрелись не хуже. А если бы у «Рубина» остались игроки, которые покинули клуб, вряд ли «Спартак» получил бы даже ничью», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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