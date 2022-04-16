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Умяров: мне сказали, что на тренировках «Спартака» никакого безразличия нет

Умяров: мне сказали, что на тренировках «Спартака» никакого безразличия нет
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о ситуации в команде. Подопечные Паоло Ваноли после 25 матчей в Российской Премьер-Лиге занимают в турнирной таблице девятое место с 31 очком.

«Мне сказали, что на тренировках никакого безразличия у команды нет. Все отдаются, выкладываются, но, видимо, чего-то не хватает. Видимо, что-то в голове, а не в физических данных. Можно по многим матчам сказать, что преимущество у нас было, но счёт — это не всегда отражение игры. Нужно забивать и побеждать. Матч с ЦСКА — решающий на всю оставшуюся часть сезона? Скорее да, чем нет», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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