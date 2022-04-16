Умяров: мне сказали, что на тренировках «Спартака» никакого безразличия нет
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о ситуации в команде. Подопечные Паоло Ваноли после 25 матчей в Российской Премьер-Лиге занимают в турнирной таблице девятое место с 31 очком.
«Мне сказали, что на тренировках никакого безразличия у команды нет. Все отдаются, выкладываются, но, видимо, чего-то не хватает. Видимо, что-то в голове, а не в физических данных. Можно по многим матчам сказать, что преимущество у нас было, но счёт — это не всегда отражение игры. Нужно забивать и побеждать. Матч с ЦСКА — решающий на всю оставшуюся часть сезона? Скорее да, чем нет», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
Комментарии
- 16 апреля 2022
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:52
-
21:50
-
21:49
-
21:46
-
21:44
-
21:40
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:29
-
21:27
-
21:24
-
21:22
-
21:20
-
21:17
-
21:09
-
20:57
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:36
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:13
-
20:11
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:59
Партнерский контент