«Не хотел никого оскорбить». Самошников — об инциденте с болельщиками «Спартака»

Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал инцидент, произошедший во время матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Когда футболиста заменили, болельщики «Спартака» начали ему оглушительно свистеть. Самошников в ответ стал показывать провоцирующие жесты.
«Нам пришлось играть более компактно, потому у них было два высоких нападающих. Не могу оценивать, кто выиграл дуэль на фланге: одинаково, скажем. Момент, когда начал поднимать руки вверх? Я получил травму и попросил главного судью, чтобы мне подозвали доктора. Болельщики начали меня оскорблять. Я же тоже такой же футболист, просто в другой форме и получил травму. Пока мне оказывали первую помощь, я очень много выслушал в свою сторону неприятных вещей. Это были эмоции: я не хотел никого оскорбить», — передаёт слова Самошникова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 16 апреля 2022
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