Защитник «Спартака» Чернов ответил на вопрос, будет ли праздновать, если забьёт армейцам

Защитник «Спартака» Никита Чернов, являющийся воспитанником ЦСКА, ответил на вопрос о реакции на возможный гол в ворота бывшего клуба. В среду, 20 апреля, ЦСКА и «Спартак» сыграют в четвертьфинале Кубка России.



«Буду ли праздновать гол, если забью ЦСКА? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я и так очень редко забиваю, не знаю, какие эмоции будут на тот момент. У меня нет установки, что гол в ворота ЦСКА не праздную. Я же за «Енисей» забивал уже ЦСКА в Кубке. Прежде всего, хочется пройти дальше. У нас есть задача, которую надо решить.



Безусловно, я сделал шаг вперёд в тренировочном процессе. Надо спросить у тренера, как он меня видит. Но на тренировках отдаюсь на 100 процентов и пытаюсь доказать это в играх. Прежде всего, даже не круглая дата, а сам факт матча с ЦСКА — это дерби, тут и настраивать не надо. Мы всегда играем на победу», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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