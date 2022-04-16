«Ференцварош» Черчесова вырвал победу в матче с «Гонведом»
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В Будапеште на стадионе «Божик-Арена» завершился матч 28-го тура чемпионата Венгрии. «Гонвед» принимал «Ференцварош», который возглавляет бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Матч закончился победой «Ференцвароша» со счётом 2:1. На восьмой минуте Райан Ммаэ вывел гостей вперёд. «Гонвед» отыгрался ещё в первом тайме благодаря голу Доната Жотера. Но уже в компенсированное время подопечные Станислава Черчесова вырвали победу. Решающий мяч забил Кристоффер Закариассен.
«Ференцварош» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии. Команда набрала 59 очков в 28 матчах. Второе место занимает «Академия Пушкаша», у которой 47 очков в 27 матчах. «Гонвед» находится на 10-м месте (32).
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