Де Хеа: Роналду легенда и один из лучших игроков в истории

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу команды в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Норвич Сити» (3:2). Хет-трик в составе «Красных дьяволов» оформил Криштиану Роналду.

«Мы вели со счётом 2:0 против «Норвича» однако начали упускать моменты, и они забили в конце первого тайма, что всегда тяжело. Нам нужно больше контролировать игру, особенно дома. Но это была отличная игра, мы боролись до конца, это хороший опыт для команды и три отличных гола Криштиану. Его карьера на месте, это невероятно, это безумие, он все ещё делает хет-трики, забивает голы, помогает команде. Роналду легенда и один из лучших игроков в истории. Здорово, когда он забивает голы, это здорово для команды и для всех», — приводит слова де Хеа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка.