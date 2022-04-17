Микель Артета про 0:1 с «Саутгемптоном»: с таким поражением «Арсенала» сложно смириться

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение команды в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (0:1).
«С таким поражением трудно смириться. Сложно понять, как мы умудрились проиграть. Мы не очень часто били в цель, завершение атак было не таким хорошим, каким могло бы быть. Когда создаешь столько моментов, то должен забивать 3-4 гола. Мы пропустили нелепый мяч после стандартного положения. Мы недостаточно хорошо защищались в этом эпизоде.
Вы видели, как старалась команда. Сейчас ещё больше, чем когда-либо, мне хочется быть рядом с игроками. Было видно, что игра была односторонней. Мы проигрывали матчи по-разному, и сегодняшнее поражение сложно объяснить. Мы хорошо сыграли, но нужного результата не добились. Надо отправлять мяч в сетку. Нужно пользоваться моментами, чтобы побеждать, но сейчас этого не происходит», — цитирует Артету BBC.
Отметим, что поражение «Арсенала» в матче с «Саутгемптоном» стало для «канониров» четвёртым за последние пять матчей в чемпионате Англии.
После 31 сыгранного тура «Арсенал» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 54 очка. «Саутгемптон» (39) – на 12-й строчке.
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