Серхио Агуэро заявил, что не считает Криштиану Роналду лучшим игроком всех времён

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о хет-трике португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в ворота «Норвича» в матче 33-го тура английской Премьер-Лиги (3:2).

Полузащитник «красных дьяволов» Алехандро Гарначо выложил снимок с Роналду в соцсетях. Португальский форвард подарил 17-летнему Гарначо мяч, которым сделал хет-трик.

«Величайший игрок всех времён», — подписал эту фотографию аргентинский полузащитник.

Агуэро в комментариях к записи ответил молодому соотечественнику.

«Просто ты ещё не играл с лучшим – Месси», — написал Серхио.

Алехандро Гарначо пока ещё не дебютировал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед». В матче с «Норвичем» аргентинец находился в заявке команды.