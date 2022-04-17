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Серхио Агуэро заявил, что не считает Криштиану Роналду лучшим игроком всех времён

Серхио Агуэро заявил, что не считает Криштиану Роналду лучшим игроком всех времён
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о хет-трике португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в ворота «Норвича» в матче 33-го тура английской Премьер-Лиги (3:2).

Полузащитник «красных дьяволов» Алехандро Гарначо выложил снимок с Роналду в соцсетях. Португальский форвард подарил 17-летнему Гарначо мяч, которым сделал хет-трик.

«Величайший игрок всех времён», — подписал эту фотографию аргентинский полузащитник.

Агуэро в комментариях к записи ответил молодому соотечественнику.

«Просто ты ещё не играл с лучшим – Месси», — написал Серхио.

Алехандро Гарначо пока ещё не дебютировал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед». В матче с «Норвичем» аргентинец находился в заявке команды.

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