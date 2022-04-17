Влахович — второй в истории Серии А легионер, забивший 50 голов в возрасте 22 лет

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович забил гол в матче 33-го тура Серии А с «Болоньей» (1:1). Этот гол стал 50-м для сербского форварда в рамках чемпионата Италии. Он забил его в возрасте 22 лет и 78 дней — это второй показатель в истории турнира среди легионеров, сообщает Opta.

Рекордсменом по этому показателю является Алешандре Пато. Бывший форвард «Милана» забил свой 50-й гол в Серии А в возрасте 21 года и 220 дней в 2011 году.

В текущем сезоне Серии А на счету Душана Влаховича 23 гола и 3 голевые передачи в 31 матче. Он перебрался в туринский «Ювентус» из «Фиорентины» в зимнее трансферное окно. За клуб из Турина сербский нападающий провёл 14 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу.